Quanto costano una pizza e una birra? Bolzano la città più cara d’Italia Prezzi in aumento

Secondo un’indagine di Altroconsumo, Bolzano si conferma come la città più costosa d’Italia per acquistare una pizza margherita e una birra, con i prezzi in crescita rispetto agli anni precedenti. La situazione potrebbe portare a difficoltà per gli esercizi commerciali locali, che si trovano ad affrontare un aumento dei costi. I dati evidenziano un trend di aumento dei prezzi nel settore della ristorazione in questa specifica area.

E’ Bolzano la città più cara d’Italia per comprare una pizza margherita e una birra. Lo rivela un’indagine di Altroconsumo, che dimostra anche come i prezzi siano in aumento con il rischio concreto che gli esercenti vadano incontro a una crisi. Addio alle dieci euro. Non bastano.. Diventano sempre più rari gli indirizzi in cui una serata a base di pizza e bibita si risolve con meno di 10 euro. I dati aggiornati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo Altroconsumo, fotografano con precisione questo cambiamento, mostrando non solo aumenti diffusi ma anche un’Italia profondamente diseguale, dove in una stessa città una pizza con bibita può costare anche il triplo a seconda del locale scelto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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