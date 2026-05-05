Più pazienti e meno tempo per le visite | parte da Roma la rivolta dei pediatri contro la riforma Schillaci

Da Roma arriva la protesta dei pediatri di libera scelta contro la proposta di riforma sanitaria. La bozza inviata alle Regioni prevede la creazione di un doppio canale di assistenza primaria e l’estensione del limite dell’età pediatrica fino ai 18 anni. La modifica dovrebbe comportare un aumento del numero di pazienti per ogni medico e una riduzione del tempo dedicato a ciascuna visita. La rivolta coinvolge professionisti che contestano queste misure.

Parte da Roma la rivolta dei pediatri di libera scelta contro la “riforma Schillaci”, dal nome dell'attuale ministro della Sanità, che secondo la prima bozza trasmessa alle Regioni, prevede l’istituzione del doppio canale dell’assistenza primaria, l’estensione dell’età pediatrica fino ai 18 anni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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