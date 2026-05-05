Più medici sì ma ben formati | la grande riforma dell’accesso a Medicina passa gli esami

Da secoloditalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si apre una nuova fase per l’accesso a Medicina, con un focus sulla formazione dei futuri medici. La riforma prevede un aumento delle ammissioni, ma con requisiti più rigorosi nei test di ingresso. L’obiettivo è garantire che i medici che entreranno nel sistema siano adeguatamente preparati, mantenendo alta la qualità della formazione e delle competenze. La modifica coinvolge anche le modalità di verifica delle capacità degli studenti in vista dell’università.

Partiamo da un presupposto irrinunciabile: l’Italia ha bisogno di più medici, ma solo a patto che costoro siano ben preparati. Esiste infatti un limite strutturale del sistema sanitario nazionale (Ssn) relativo alla possibilità di garantire i tirocini pratico-valutativi del quinto e sesto anno del corso di laurea in Medicina. L’attuale offerta di 24.026 posti messi a concorso nel 20252026 è più che adeguata, ponendo il Ssn già al limite per quanto concerne la possibilità di formare buoni medici. Basti pensare che tale numero è praticamente doppio all’offerta formativa della Francia, che ha quasi dieci milioni di abitanti in più rispetto all’Italia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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