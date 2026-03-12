Codogno il giallo delle ossa è risolto | arrivati gli esiti degli esami dell’Istituto di Medicina Legale

A Codogno sono stati resi noti gli esiti degli esami dell’Istituto di Medicina Legale riguardanti le ossa trovate nel corso delle ultime settimane. Dopo un’indagine accurata, è stato confermato che i resti non sono di origine umana. La questione, che ha catturato l’attenzione della comunità locale, si conclude con questa comunicazione ufficiale.

Codogno (Lodi), 12 marzo 2026 - Non sono umane: il giallo delle ossa che ha tenuto Codogno con il fiato sospeso per dieci giorni è ufficialmente risolto. Il mistero che dal 2 marzo 2026 bloccava il tratto di via Vittorio Emanuele, si è sciolto oggi pomeriggio, intorno alle 16, quando la Procura di Lodi ha comunicato al sindaco Francesco Passerini l’esito degli esami condotti dall’Istituto di Medicina Legale di Pavia. Codogno, spuntano ossa negli scavi per la fibra ottica: “Non sono resti di animali”. Interrotti i lavori Le analisi sui reperti rinvenuti, a soli cinquanta centimetri di profondità, hanno chiarito che si tratta di resti animali.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, il giallo delle ossa è risolto: arrivati gli esiti degli esami dell’Istituto di Medicina Legale Articoli correlati Infortunio Bertola: esiti degli esami, condizioni e tempi di recupero per il difensore dell'UdineseLa recente sfida contro la Fiorentina ha evidenziato una complicazione per la linea difensiva dell'Udinese. Infortunio Mazzitelli: svelati i tempi di recupero dopo gli esiti degli esamiAggiornamento medico recente chiarisce la situazione di luca mazzitelli dopo l’infortunio occorso in allenamento.