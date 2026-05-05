Per la stagione Primavera Estate 2026, il denim chiaro si presenta con tonalità che vanno dall’écru al beige e al kaki, offrendo un’alternativa più elegante rispetto ai classici jeans bianchi. Le nuove sfumature mantengono la luminosità, ma assumono un aspetto più sofisticato e versatile, adattandosi a look diversi. Questa evoluzione cromatica del denim si distingue per la sua capacità di coniugare stile e praticità, senza rinunciare alla freschezza tipica della stagione calda.

N on i soliti jeans bianchi. Nella Primavera Estate 2026 il denim chiaro cambia tono e si fa subito più sofisticato: resta luminoso, certo, ma si muove tra écru e avena, crema e panna, con sfumature che sfiorano il beige e persino il kaki. Nel lessico moda sono già cream jeans: un nome che racconta bene la nuance, il gusto, ma anche quell’idea di morbidezza rilassata che li rende così desiderabili. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Leggi anche › Il grande ritorno della gonna di jeans midi: come abbinarla nella Primavera-Estate 2026 Il loro pregio? Rendere ogni look raffinato e, all’apparenza, costoso. È così che i jeans color panna si candidano a nuovo neutro del guardaroba: da comprare ora e indossare 12 mesi l’anno, variando semplicemente gli abbinamenti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più eleganti dei classici jeans, ma altrettanto versatili

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