Durante la primavera del 2026 si assiste a un fenomeno chiamato “pet-coaching”, in cui i cani in casa vengono utilizzati come stimoli motivazionali. Un esempio pratico è rappresentato dai cani che, reclamando quotidianamente di uscire, spingono i loro proprietari a muoversi di più. Questa dinamica si rivela più efficace di alcune applicazioni digitali per incentivare l’attività fisica, favorendo il benessere di entrambe le parti coinvolte.

U na definizione a effetto, ma che fotografa bene il fenomeno: la primavera 2026 è la stagione del “pet-coaching”. Quella che un tempo era una semplice passeggiata sotto casa si sta trasformando, sempre più spesso, in un vero allenamento. E i risultati si vedono. La storia di Nazgul: il cane lupo che ha tagliato un traguardo olimpico a Milano Cortina X A dirlo è l’ultima indagine di Rover, piattaforma online dedicata alla cura degli animali domestici: oggi il 59% dei proprietari considera il cane il principale alleato per muoversi e stare bene all’aria aperta. È così che la routine quotidiana con il proprio animale ha assunto i contorni di un’abitudine fitness.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più efficace di un'app: un cane in casa che reclama la sua uscita quotidiana funziona come un vero e proprio motivatore. I consigli per trarre i massimi benefici, per entrambe le specie

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