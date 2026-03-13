Rocco Papaleo sa parlare dell’amata Basilicata trasformando la sua terra e le sue caratteristiche in un vero e proprio personaggio

Rocco Papaleo ha scritto e diretto il film “Il bene comune”, una commedia che racconta la Basilicata come un personaggio a sé stante. Nel cast ci sono Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e lo stesso Papaleo. La pellicola combina elementi geografici e intimisti per descrivere la regione, con una narrazione che ruota attorno a vicende di personaggi coinvolti in situazioni comiche e quotidiane.

C'è modo e modo di sfruttare le Film Commission. Rocco Papaleo meriterebbe un applauso per come lo fa, perché sa parlare dell'amata Basilicata (è nato a Lauria) trasformando la sua terra e le sue caratteristiche in un vero e proprio personaggio. Questa volta si tratta del pino loricato, una varietà di pinacee che si adatta al freddo e ai territori rocciosi, dove trova modo di crescere in condizioni proibitive per le altre piante.

