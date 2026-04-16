Abbiamo visto su Netflix L’inverno più duro, un horror che si muove lontano dai meccanismi più riconoscibili del genere e prova a costruire qualcosa di diverso, più lento e più sottile. Non è il tipo di film che cerca di spaventare lo spettatore con colpi di scena, ma piuttosto uno che lavora sull’ambiente, sul tempo che passa e su una tensione che cresce lentamente. È un approccio che può funzionare molto bene se si entra nel ritmo del racconto, ma che allo stesso tempo richiede una certa disponibilità a lasciarsi trascinare più dall’atmosfera che dall’azione. Quando la sopravvivenza diventa una scelta morale. Una scena de L’inverno più duro.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’inverno più duro, la recensione: un horror che punta sull’atmosfera più che sulla paura

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