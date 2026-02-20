Prato più sicura | 3 arresti 550 controlli 10 divieti di accesso

A Prato, tre persone sono state arrestate e più di 550 individui sono stati controllati nelle ultime settimane, a causa di un aumento della criminalità. La polizia ha intensificato i controlli sul territorio, applicando anche dieci divieti di accesso a zone considerate a rischio. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente le aree più problematiche per prevenire atti criminosi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La presenza delle forze dell’ordine si fa sentire quotidianamente nelle strade della città.

Prato sotto osservazione: tre arresti e un controllo del territorio intensificato. Prato è al centro di un'ondata di controlli di sicurezza che hanno portato all'arresto di tre persone e all'identificazione di oltre 550 individui nei primi due mesi del 2026. L'azione, coordinata dalla questura locale, mira a contrastare la criminalità e a ripristinare un senso di sicurezza in aree considerate particolarmente critiche del centro cittadino e delle zone limitrofe. Un sulle zone sensibili. L'attività della polizia, guidata dal questore Marco Basile, si è concentrata su viale Vittorio Veneto, via Giotto, via Tiepolo, via Cimabue, piazza Ciardi, via del Serraglio, piazza della Stazione Centrale, via Ferrucci, via Pomeria, via Baldinucci e via San Paolo.