Più aree dedicate ai cani Divieti notturni in spiaggia

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata resa pubblica l’ordinanza balneare 2026, firmata dal sindaco dopo incontri con associazioni di categoria, sindacati e la Cooperativa degli stabilimenti balneari. Tra le novità, sono state create più aree dedicate ai cani lungo le spiagge e sono stati introdotti divieti di balneazione notturna in alcune zone. La decisione mira a regolamentare l’uso delle spiagge durante la stagione estiva.

È stata pubblicata l’ ordinanza balneare 2026. L’ha firmata il sindaco Matteo Gozzoli, dopo gli incontri con le associazioni di categoria, i sindacati e la Cooperativa stabilimenti balneari. È confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dall’una di notte alle 5, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore, così come, sempre per motivi di sicurezza, gli stabilimenti balneari dovranno illuminare la spiaggia di notte, sabato, domenica e festivi, dal 1° giugno al 31 agosto. L’accesso alle spiagge libere è consentito dalle 7.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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