Più aree dedicate ai cani Divieti notturni in spiaggia

È stata resa pubblica l’ordinanza balneare 2026, firmata dal sindaco dopo incontri con associazioni di categoria, sindacati e la Cooperativa degli stabilimenti balneari. Tra le novità, sono state create più aree dedicate ai cani lungo le spiagge e sono stati introdotti divieti di balneazione notturna in alcune zone. La decisione mira a regolamentare l’uso delle spiagge durante la stagione estiva.

È stata pubblicata l’ ordinanza balneare 2026. L’ha firmata il sindaco Matteo Gozzoli, dopo gli incontri con le associazioni di categoria, i sindacati e la Cooperativa stabilimenti balneari. È confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dall’una di notte alle 5, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore, così come, sempre per motivi di sicurezza, gli stabilimenti balneari dovranno illuminare la spiaggia di notte, sabato, domenica e festivi, dal 1° giugno al 31 agosto. L’accesso alle spiagge libere è consentito dalle 7.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più aree dedicate ai cani. Divieti notturni in spiaggia Notizie correlate Aree recintate sulle spiagge a sud di Bari per proteggere il fratino: scattano i divieti per bagnanti e caniIl fratino torna a nidificare sul litorale sud-est di Bari e sulla costa scattano le misure per proteggere uova ed esemplari. "Vinile Day”: al Centro Commerciale Tremestieri dischi e aree dedicate ai miti della musicaIl fascino intramontabile del microsolco sbarca al Centro Commerciale Tremestieri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Più aree dedicate ai cani. Divieti notturni in spiaggia; Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Mare a Napoli con i bambini: ecco dove il bagno è vietato per evitare rischi; Aree recintate sulle spiagge a sud di Bari per proteggere il fratino: scattano i divieti per bagnanti e cani. Adunata degli Alpini a Genova, tutto quello che c’è da sapere: strade chiuse, divieti e il programma degli eventiEcco dove (non) parcheggiare, le limitazioni, ma anche gli eventi e le iniziative collaterali in programma dall’8 al 10 maggio. Ma attenzione che alcune ... ilsecoloxix.it Aree dedicate ai fumatori contro mozzicone selvaggioI mozziconi buttati per terra sporcano la città e inquinano l’ambiente. Non ci sono scuse per abbandonare le sigarette per strada, ma per darne ancora meno ai cittadini il Comune ha pensato ... laprovinciapavese.gelocal.it Lavori stradali di scavo per potenziamento rete elettrica: i nuovi divieti #barletta - facebook.com facebook Microchip obbligatorio e divieti per riproduzione, Strasburgo approva le norme per il benessere di cani e gatti x.com