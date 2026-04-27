Aree recintate sulle spiagge a sud di Bari per proteggere il fratino | scattano i divieti per bagnanti e cani

Sulle spiagge a sud di Bari sono state installate aree recintate per proteggere il fratino durante la stagione di nidificazione. Sono stati emanati divieti di accesso ai bagnanti e ai cani nelle zone interessate, al fine di preservare le uova e gli esemplari di questa specie. La decisione è stata presa in risposta alla presenza del volatile che ha iniziato a nidificare sulla costa sud-est della città.

Il fratino torna a nidificare sul litorale sud-est di Bari e sulla costa scattano le misure per proteggere uova ed esemplari. Il sindaco, infatti, ha firmato oggi la nuova ordinanza che dispone una serie di divieti nell'area solitamente prescelta dalla specie, tra il torrente Valenzano e il Cral.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Davide Taurozzi, volontario Lipu, e la salvaguardia del fratino: “Nidificano sulle nostre spiagge, attenti a liberare i cani”“Purtroppo sul rispetto degli ecosistemi prevale spesso l’individualismo delle persone. Sanremo: sblocca il litorale, tornano i bagnanti sulle spiaggeSanremo recupera la balneabilità in diversi tratti del litorale cittadino grazie a un recente decreto della Regione Liguria che ridisegna le aree di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Napoli e Catania tra le migliori mete europee per viaggiare in famiglia; Ponte del 25 aprile, primo assaggio d'estate in Puglia: spiagge prese d'assalto, gite in campagna e boom di visitatori in Valle d'Itria; Parco, attesi in migliaia. Giorni tra natura e relax: Godetevelo, rispettatelo; Lombardi da Firenze: Quest’anno la novità Guida ai luoghi accessibili. Sarà dedicata alla fruizione di siti come aree verdi, parchi urbani e ville. In considerazione dell'ordinanza emessa dal sindaco di Terni (prot. 51049 del 31.03.2026) che dispone la chiusura temporanea dei parchi pubblici e delle aree verdi recintate in occasione di avviso di criticità arancione per vento forte, nella giornata di oggi l'ar - facebook.com facebook