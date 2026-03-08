Lavoratrici in nero e alcolici senza licenza Oltre 28mila euro di multa a due locali

Due locali di Altopascio sono stati sanzionati con una multa complessiva di oltre 28.000 euro. Durante un controllo, sono state riscontrate lavoratrici in nero e la vendita di alcolici senza licenza. Le autorità hanno accertato irregolarità riguardanti la sicurezza e la regolarità delle autorizzazioni. Nessun dettaglio sui nomi delle attività o sui responsabili è stato comunicato.

Lucca, 8 marzo 2026 – Lavoratrici in nero, zero sicurezza e alcolici venduti senza licenza: oltre 28mila euro di multa a due locali di Altopascio. È uno dei risultati dei controlli condotti venerdì notte dai carabinieri di Lucca insieme al Nas di Livorno, all'Ispettorato del lavoro, alla Polizia municipale e ai vigili del fuoco, coordinati dalla Prefettura. All'interno di queste due attività commerciali il dispositivo interforze ha infatti rilevato numerose irregolarità, contestando ai titolari violazioni che spaziano dalla mancata formazione del personale in materia di sicurezza all'assenza di segnaletica per indicare le vie di fuga, ma...