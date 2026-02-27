Irregolarità in due esercizi pubblici di Castellamonte | sanzioni per oltre 28mila euro

Durante un controllo amministrativo a Castellamonte, i carabinieri della compagnia di Ivrea, insieme a personale del NAS e del nucleo ispettorato del lavoro, hanno riscontrato irregolarità in due esercizi pubblici. A seguito delle ispezioni sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 28mila euro. Le verifiche hanno riguardato vari aspetti delle attività commerciali coinvolte.

Telecamere non autorizzate, bombole del gas in aree accessibili ai clienti, violazioni in merito alla scarsa igiene dei locali e altre violazioni riscontrate In due esercizi pubblici di Castellamonte sono state riscontrate numerose irregolarità a seguito di un controllo amministrativo effettuato dai carabinieri della compagnia di Ivrea e della stazione di Castellamonte, coadiuvati da personale specializzato del NAS e del nucleo ispettorato del lavoro di Torino, nonché dai vigili del fuoco e dagli ispettori dell'A.S.L. di Ivrea e della S.I.A.E. Il personale operante ha comminato ai due titolari sanzioni superiori ai 15.700 euro

