? Cosa scoprirai Come le decisioni di Gorba?ëv influenzano il conflitto in Ucraina oggi?. Perché il collasso dell'U alimenta il disordine mondiale attuale?. Cosa lega l'ascesa di Viktor Orbán alla storia degli Asburgo?. Come la Russia mantiene la sua influenza nell'Europa orientale?.? In Breve Incontri il 14 e 21 maggio 2026 presso la Domus Mazziniana di Pisa.. Relatori Simona Merlo, Stefano Pisu, Ettore Cinnella e Andrea Borelli analizzano Gorba?ëv.. Stefano Bottoni e Lorenzo Venuti discutono l'evoluzione ungherese il 14 maggio.. Massimo Tria e Anna Zafesova affrontano il tema della Russia il 21 maggio.. Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17.00, la Domus Mazziniana di Pisa ospiterà il primo appuntamento del ciclo Clioscopio per analizzare l’eredità politica di Michail Gorba?ëv e le trasformazioni dell’Europa orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, il ciclo Clioscopio ripercorre l’eredità di Gorba?ëv

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