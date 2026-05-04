' Gli anni di Gorba?ëv Dinamiche politiche e nuovi equilibri internazionali' alla Domus Mazziniana

Alla Domus Mazziniana si apre il ciclo “Clioscopio” dedicato agli anni di Gorba?ëv, con tre incontri che affrontano temi come le trasformazioni in Europa Orientale, l’evoluzione dell’Ungheria e le dinamiche dello spazio post-sovietico. La rassegna propone un’analisi delle evoluzioni politiche e dei nuovi equilibri internazionali, concentrandosi sull’eredità lasciata da quegli anni e sui mutamenti avvenuti nel continente e oltre.

L’Europa Orientale tra continuità e cambiamento: alla Domus Mazziniana riparte il ciclo “Clioscopio”Tre appuntamenti tra storia e attualità per analizzare l’eredità di Gorba?ëv, l’evoluzione dell’Ungheria e il destino dello spazio post-sovietico.Riprende il ciclo di incontri “Clioscopio”.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate 'Piero e Ada... Una storia d'amore e di libertà' alla Domus MazzinianaVenerdì 13 marzo 2026 alle ore 17, presso la Domus Mazziniana di Pisa (ingresso da Via M. Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana, l'assessora Manetti: "scrigno prezioso"Pisa, 23 febbraio 2026 - Nell’ambito del tour regionale Cultour, che sta toccando i principali luoghi simbolo della cultura toscana, l’assessora... Contenuti di approfondimento Si parla di: 'Gli anni di Gorba?ëv. Dinamiche politiche e nuovi equilibri internazionali' alla Domus Mazziniana. Alla Domus Mazziniana il seminario sul 'Lessico per la Repubblica'Lunedì 11 maggio 2026 presso la Domus Mazziniana si terrà il seminario di discussione 'Parole repubblicane in azione (1796-1992)'. gonews.it Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana, l'assessora Manetti: scrigno preziosoPisa, 23 febbraio 2026 - Nell’ambito del tour regionale Cultour, che sta toccando i principali luoghi simbolo della cultura toscana, l’assessora regionale Cristina Manetti ha fatto tappa alla Domus ... lanazione.it