Nel fine settimana del 17, 18 e 19 aprile, a Pisa si svolge la Fiera del Ciclo organizzata da IBF. Durante l’evento viene presentato il progetto Nice Tip, nato in collaborazione con l’Università. La fiera mette in mostra le novità nel settore delle biciclette e delle infrastrutture ciclabili, attirando espositori e visitatori interessati alle novità in ambito di mobilità sostenibile. La manifestazione si tiene in diverse aree della città e coinvolge vari operatori del settore.

Nel fine settimana (17, 18 e 19 aprile) si tiene a Pisa la Fiera del Ciclo organizzata da IBF e Camera di Commercio con il brand "Terre di Pisa" che permetterà nello stand della Parkpre, tra le altre cose, di conoscere il progetto e la realizzazione del supporto, brevettato per rendere la bicicletta più sicura denominato Nice Trip. Alcuni soci e appassionati di ciclismo della provincia pisana, hanno inventato e brevettato una "appendice alare" da inserire sui raggi delle ruote per rendere la bicicletta più stabile, e quindi più sicura, e allo stesso tempo più performante. Questo progetto è nato con la collaborazione dell’Università di Pisa (dipartimento di aerodinamica) e della Cubit (Polo Tecnologico Navacchio).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alla fiera la novità nata con l’Università. Arriva la Festa del Ciclo a Pisa. Si presenta il progetto Nice Tip

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