Pippa Middleton vende la fattoria nel Berkshire | aveva accumulato debiti da quasi 1 milione di euro

Pippa Middleton ha messo in vendita Buckleberry Farm, una proprietà di 30 ettari situata nel Berkshire. La tenuta era stata al centro di un progetto di parco safari, ma la decisione di vendere arriva dopo che aveva accumulato debiti per circa un milione di euro. La vendita della fattoria segna un cambiamento importante nella gestione della proprietà e nelle sue attività economiche.

Pippa Middleton ha venduto Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui aveva creato un parco safari. Il motivo? L'attività aveva accumulato debiti da quasi 1 milione di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Pippa Middleton è costretta a vendere una proprietà da 1,5 milioni di euro (dopo aver accumulato debiti a sei cifre)E dire che la sorella di Kate Middleton e suo marito avevano fatto di tutto per far funzionare il loro parco safari pieno di cervi e altri animali...

Leggi anche: Kate Middleton, sua sorella Pippa piena di debiti: costretta a vendere la proprietà milionaria

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Kate Middleton, sua sorella Pippa piena di debiti: costretta a vendere la proprietà milionaria; Kate Middleton e William, 15 anni di matrimonio: i retroscena sulle nozze nel nuovo libro; La promessa che il principe William fece a Kate Middleton prima del matrimonio (e che mantiene da 15 anni); Il bacio, gli alberi, la carrozza di Carlo e Diana: 15 curiosità sul matrimonio di William e Kate.

Pippa Middleton vende la fattoria nel Berkshire: aveva accumulato debiti da quasi 1 milione di euroPippa Middleton ha venduto Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui aveva creato un parco safari ... fanpage.it

Pippa Middleton è costretta a vendere una proprietà da 1,5 milioni di euro (dopo aver accumulato debiti a sei cifre)La sorella della principessa del Galles e suo marito James Matthews hanno dovuto dire addio, a malincuore, al loro progetto più ambizioso: Buckleberry Farm, un parco safari nel Berkshire che si è rive ... vanityfair.it

29 aprile 2011: William d'Inghilterra e Kate Middleton si affacciano dal balcone di Buckingham Palace - davanti a un milione di persone e a quasi due miliardi in diretta tv - e si scambiano il primo bacio da marito e moglie. Lo erano diventati poco prima durante - facebook.com facebook