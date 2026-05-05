Pippa Middleton ha deciso di mettere in vendita una proprietà valutata circa 1,5 milioni di euro. La decisione arriva dopo aver accumulato debiti di sei cifre. La sorella della principessa del Galles e il marito hanno annunciato di dover abbandonare l’immobile. La casa rappresenta un investimento importante per la coppia, che ora si trova a dover affrontare una situazione finanziaria complessa.

E dire che la sorella di Kate Middleton e suo marito avevano fatto di tutto per far funzionare il loro parco safari pieno di cervi e altri animali che i bambini possono accarezzare. Nella tenuta c'era un'area giochi, una caffetteria e tende glamping in stile safari per pernottamenti, in più si organizzavano eventi come la «discoteca dei coniglietti» a Pasqua e la grotta di Babbo Natale a dicembre. Nonostante l'ampia gamma di attività offerte, Buckleberry Farm si è rivelata un disastro finanziario. Nel tentativo di salvare l'attività, Pippa e James l'anno scorso avevano chiesto il permesso per costruire sul loro terreno un asilo nido per bambini di età compresa tra i nove mesi e i cinque anni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pippa Middleton è costretta a vendere una proprietà da 1,5 milioni di euro (dopo aver accumulato debiti a sei cifre)

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