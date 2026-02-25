Fratelli da liquidare e debiti Lady Conte è costretta a vendere l’hotel a 5 stelle

Olivia Paladino ha deciso di vendere l’hotel a cinque stelle dopo aver ricevuto ingiunzioni dal fratellastro e aver visto la sorella rinunciare alla gestione. La causa principale risulta essere una disputa familiare legata ai debiti accumulati dalla holding e alle pressioni per la liquidazione. La decisione porta alla vendita di un patrimonio importante, che coinvolge anche un complesso di immobili di valore. La procedura si conclude con un’operazione che cambia la proprietà dell’albergo.

Alla fine Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, ha detto stop e ha deciso di disfarsi della holding di famiglia, la Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, e dell’Immobiliare di Roma Splendido, la società che nell’ultimo bilancio aveva registrato ben 15 milioni di euro di rosso e che possiede le mura dell’asset più ricco dei Paladino, il Grand hotel Plaza, albergo di lusso nel cuore della Capitale. A convincerla al gran passo è stata la decisione della sorella Cristiana, socia al 50 per cento nell’Agricola Monastero, di smarcarsi dalle imprese di famiglia. La donna, nei mesi scorsi, aveva fatto sapere di voler cedere le proprie quote a un fondo americano, da cui avrebbe ricevuto un’offerta da 150 milioni di euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

Debiti e liti, le grane in casa di Lady ConteDebiti e controversie segnano la situazione familiare di Olivia Paladino, compagna di Giuseppi.

