In arrivo piogge freddo e neve anche a bassa quota ma nel week end assaggio di primavera

Giovedì, le previsioni indicano piogge e neve a bassa quota a causa di un fronte instabile che si avvicina. Il maltempo porterà temperature più basse e condizioni difficili sulla maggior parte delle regioni. Tuttavia, nel fine settimana, un'alta pressione si rafforza, portando giornate più soleggiate e temperature in aumento. Le precipitazioni diminuiranno e il clima si farà più mite, offrendo un anticipo di primavera. La situazione cambierà radicalmente tra i giorni di giovedì e domenica.

Ci sarà un peggioramento con piogge e neve a bassa quota giovedì, ma poi arriva un anticiclone in rinforzo e nel weekend ci sarà un assaggio di primavera. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “Una perturbazione atlantica raggiungerà il novarese e il Vco dalle prime ore di giovedì - spiega il meteorologo - determinando condizioni di maltempo con piogge e rovesci fino al mattino e nevicate sulle Alpi già a partire da bassa quota, intorno ai 400-500 metri”. “Dal pomeriggio il fronte scivolerà verso est, favorendo un graduale miglioramento, con schiarite via via più ampie.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Meteo, piogge e temporali al Centro: allerta gialla in 8 regioni. Freddo in arrivo e neve fino a bassa quotaIl bollettino meteo di lunedì 5 gennaio 2026 segnala piogge e temporali persistenti al centro Italia, con allerta gialla in otto regioni.

Meteo Natale, ciclone in arrivo: piogge diffuse e neve anche a bassa quotaLe condizioni meteorologiche previste per la settimana di Natale indicano un cambiamento significativo, con l'arrivo di un ciclone che apporterà piogge diffuse, vento e nevicate anche a quote basse in alcune zone.

