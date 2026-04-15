Deve scontare oltre 5 anni di carcere arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri perché deve scontare più di cinque anni di reclusione. La condanna deriva da diversi reati, tra cui sottrazione di beni sequestrati, riciclaggio, falsità ideologica e un tentato furto aggravato in concorso. L'arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione di routine, in cui sono state raccolte prove a suo carico. L’uomo si trova ora nel carcere di destinazione.

Deve scontare oltre 5 anni di carcere per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un tentato furto aggravato in concorso. Per questo i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato, nella serata di martedì 14 aprile.🔗 Leggi su Casertanews.it L'arresto di Don Alì, il capo dei maranza di Torino Notizie correlate Deve scontare oltre 5 anni di reclusione per spaccio di droga e viene arrestato dai carabinieriL’uomo dovrà scontare oltre cinque anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga commessi tra Napoli e Afragola I carabinieri della... Napoli, arrestato 49enne: deve scontare oltre 4 anni di carcereUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli: dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.; Furti e rapina: arrestato un 33enne. Deve scontare una pena di quattro anni di reclusione; Deve scontare oltre 4 anni di carcere: rintracciato e arrestato un 45enne; Assalto alla Cgil, nuove condanne a Roma: pene fino a 6 anni per devastazione. Deve scontare oltre 5 anni di carcere per lesioni e violenza sessuale, un arresto a FondiA fondi la Polizia ha tratto in arresto un uomo di 44anni, destinatario di una condanna definitiva per vari reati tra cui figura anche la violenza sessuale. L’uomo, residente a Fondi, aveva riportato ... radioluna.it Arrestato a Portici, deve scontare oltre quattro anni di carcereDovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione. Per questo motivo, nella serata di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato Antonio Vinciguerra, 33 anni, ... cronachedellacampania.it Un uomo di 44 anni era ricercato dall’ottobre 2024 e deve scontare quasi tre anni di carcere per furto aggravato - facebook.com facebook Nessuna giustificazione e nessuno sconto di pena per gentaglia - qualsiasi sia la loro età - che ha ammazzato senza pietà un padre di famiglia, “colpevole” solo di averli invitati a smetterla di fare casino. Basta col buonismo: chi delinque deve avere certezza e x.com