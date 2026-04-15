Deve scontare oltre 5 anni di carcere arrestato dai carabinieri

Da casertanews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri perché deve scontare più di cinque anni di reclusione. La condanna deriva da diversi reati, tra cui sottrazione di beni sequestrati, riciclaggio, falsità ideologica e un tentato furto aggravato in concorso. L'arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione di routine, in cui sono state raccolte prove a suo carico. L’uomo si trova ora nel carcere di destinazione.

Deve scontare oltre 5 anni di carcere per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un tentato furto aggravato in concorso. Per questo i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato, nella serata di martedì 14 aprile.🔗 Leggi su Casertanews.it

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