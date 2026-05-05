Pietro Scaglione ucciso dalla mafia 55 anni fa Palermo non dimentica il procuratore

Il 5 maggio del 1971, in via dei Cipressi a Palermo, avvenne l’omicidio del procuratore della Repubblica e di un agente di polizia. Entrambi furono riconosciuti come vittime del dovere e della mafia con un decreto ministeriale e premiati con la Medaglia d’oro al merito dal presidente della Repubblica. Sono passati 55 anni da quei fatti e ancora si ricorda quell’evento nella città.