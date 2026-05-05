Pietro Scaglione ucciso dalla mafia 55 anni fa Palermo non dimentica il procuratore
Il 5 maggio del 1971, in via dei Cipressi a Palermo, avvenne l’omicidio del procuratore della Repubblica e di un agente di polizia. Entrambi furono riconosciuti come vittime del dovere e della mafia con un decreto ministeriale e premiati con la Medaglia d’oro al merito dal presidente della Repubblica. Sono passati 55 anni da quei fatti e ancora si ricorda quell’evento nella città.
Il 5 maggio del 1971, in via dei Cipressi, furono uccisi il procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione, e l’agente Antonio Lorusso, entrambi riconosciuti con decreto ministeriale “vittime del dovere e della mafia” e insigniti dal presidente della Repubblica della “Medaglia d’oro al merito.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Panoramica sull’argomento
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