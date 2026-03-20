vittime innocenti della mafia pietro scaglione il primo giudice ucciso da cosa nostra inflessibile e conservatore

Domani, 21 marzo, in occasione dell'inizio della primavera, si ricorda la giornata dedicata alle vittime innocenti della mafia, istituita da Libera e da Don Luigi Ciotti. La data coincide con il giorno in cui si ricorda Pietro Scaglione, il primo giudice ucciso da Cosa Nostra. L’evento include iniziative di commemorazione e sensibilizzazione pubblica.

Domani, 21 marzo, in coincidenza con l’inizio della primavera, si celebra la giornata in memoria delle vittime innocenti della mafia voluta da Libera e da Don Luigi Ciotti. Oltre 1.100 tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditori, professionisti e semplici cittadini. E il ricordo va a Pietro Scaglione, il primo magistrato ucciso da Cosa Nostra, il 1971. Pietro Scaglione, un conservatore incorruttibile. Dopo essere entrato in magistratura nel 1928 e dopo avere esordito in aula come pubblico ministero negli anni quaranta, Scaglione indagò sulla banda Giuliano e sulla strage di Portella della Ginestra. Negli anni ’50 preparò inoltre dure requisitorie contro gli assassini del sindacalista Salvatore Carnevale, ucciso nel 1955, negli anni del latifondismo e delle lotte contadine per la redistribuzione delle terre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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