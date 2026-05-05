Piemonte 42 milioni per la formazione tecnica | ecco i settori dove si trova lavoro subito

In Piemonte, sono stati destinati 42 milioni di euro alla formazione tecnica, con particolare attenzione ai settori dove si può trovare lavoro immediatamente. I percorsi negli Its Academy della regione mostrano un tasso di occupazione superiore al 90% entro un anno dal diploma. Questi dati riguardano le aree professionali che offrono opportunità lavorative rapide per chi completa gli studi.

Oltre il 90% degli studenti che conclude un percorso negli Its Academy piemontesi trova un'occupazione coerente con gli studi entro un anno dal diploma. È questo il dato centrale che accompagna il nuovo atto di indirizzo della Regione Piemonte per la programmazione triennale 2026-2029.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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