A Udine il lavoro si trova davanti a un cappuccino | ecco quando e dove

A Udine sabato 9 maggio, tra le 10 e le 13, si svolge il Recruiting Day organizzato da Cooperjob. L’evento si tiene in una caffetteria cittadina e prevede incontri tra candidati e aziende locali, con l’obiettivo di favorire la ricerca di impiego. I partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui e presentarsi direttamente ai rappresentanti delle aziende presenti.

Un cappuccino e un colloquio per rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 13, a Udine arriva il Recruiting Day organizzato da Cooperjob, un appuntamento pensato per mettere in contatto diretto candidati e aziende del territorio. L’evento si svolgerà al Palazzo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Vivere in un castello? Sì, ma in versione mini: ecco dove si trovaI castelli sono costruzioni imponenti, dallo stile unico e che il più delle volte svettano tra montagne e colline. Novità per chi si trova senza lavoro: ecco impieghi per i servizi localiUn Primo Maggio che porta con sé risposte concrete per i cittadini di Cupramontana. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio; Consegna Stelle al Merito del Lavoro; Agroalimentare e ambiente, opportunità di lavoro con i Mercoledì del placement a Udine; UDINE | GIORNATA MONDIALE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PROVA DI EVACUAZIONE IN VIALE UNGHERIA. A Udine il lavoro si trova davanti a un cappuccino: ecco quando e doveColloqui informali, caffè e incontro diretto con le aziende: sabato 9 maggio al Palazzo delle Professioni il Recruiting Day di Cooperjob apre le porte a chi cerca nuove opportunità ... udinetoday.it Lavoro: Rosolen, 130 posti al Recruiting day di FagagnaCandidature entro il 19 maggio, colloqui il 27 a Palazzo Pico con 10 aziende del territorio Udine, 29 apr - Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunitÃ in aziende del Friuli ... ilgazzettino.it Luigino Pozzo, presidente di #Confindustria #Udine: "Oggi #Confindustria #Udine rende omaggio alle vittime di allora, alle #famiglie colpite, agli #imprenditori, ai #lavoratori e a tutti coloro che, con coraggio e cuore, resero possibile questo miracolo di resili x.com Obrador stecca a Udine: il riscatto rimane una possibilità - facebook.com facebook