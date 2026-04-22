Formazione tecnica e futuro sostenibile | nuove opportunità per i giovani dopo il diploma

Un istituto di formazione tecnica offre corsi biennali gratuiti pensati per giovani interessati alle tecnologie, con l’obiettivo di preparare tecnici specializzati e favorire lo sviluppo locale. I percorsi sono rivolti a chi ha appena conseguito il diploma e puntano a fornire competenze pratiche nel settore della mobilità sostenibile e dell’aerospazio. L’obiettivo è creare figure professionali in grado di inserirsi nel mercato del lavoro, contribuendo anche alla crescita del territorio.

Formare tecnici altamente specializzati e contribuire allo sviluppo del territorio: è questa la missione dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio, che propone percorsi biennali di alta formazione tecnica, completamente finanziati, rivolti ai giovani interessati alle tecnologie.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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