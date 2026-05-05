Piediluco | un battello diventa biblioteca galleggiante sul lago

A Piediluco è stato allestito un battello che funge da biblioteca galleggiante sul lago. Durante le giornate dedicate, i partecipanti potranno leggere e ascoltare letture pubbliche mentre si spostano sulle acque. Un autore sarà presente a bordo per condurre un dialogo letterario con i presenti. L'iniziativa trasforma l'ambiente del lago in uno spazio di cultura e incontro, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali attività di lettura.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'esperienza di lettura navigando sulle acque di Piediluco?. Chi accompagnerà l'autore durante il dialogo letterario sul battello?. Dove si svolgerà esattamente il percorso tra biblioteca e lungolago?. Perché è necessaria la prenotazione telefonica entro il 18 maggio?.? In Breve Partenza ore 16:30 dalla biblioteca collettiva 25 aprile verso lungolago Armeni.. Dialogo letterario con Stefano Bufi sul battello di David e Silvana.. Prenotazione obbligatoria al numero 335.6197529 entro il limite del 18 maggio.. Iniziativa valorizza l'identità locale integrando letteratura e paesaggio lacustre.. Giovedì 21 maggio il lago di Piediluco ospiterà la presentazione del libro Punto di rottura – Una storia, con Marco Torricelli che trasformerà un battello in una biblioteca galleggiante per incontrare il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piediluco: un battello diventa biblioteca galleggiante sul lago Notizie correlate Leggi anche: Viaggiare sul lago: un biglietto unico per bus e battello L'omaggio a Mozart sul battello per l'isola Bisentina nel lago di BolsenaA 270 anni dalla nascita di Mozart, la Tuscia decide di celebrarlo con “Opera boat - Omaggio a Mozart”.