Commercio via ai finanziamenti agevolati | si parte con la piattaforma Irfis
Da domani alle 12 sarà disponibile la piattaforma Irfis, che permette alle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale di presentare le domande per i finanziamenti agevolati. La nuova misura regionale mira a sostenere le attività commerciali attraverso questo strumento digitale. L'apertura della piattaforma rappresenta l'inizio ufficiale della fase di richiesta per le aziende interessate, che potranno accedere ai finanziamenti previsti.
Entra nel vivo la nuova misura regionale a sostegno del commercio: da domani, 5 maggio, alle 12 sarà attiva la piattaforma Irfis per presentare le domande di finanziamento agevolato destinate alle micro, piccole e medie imprese del settore. Si tratta di un intervento promosso dal governo guidato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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