Piemonte nuovo corso per le PMI | Sertorio guida la Piccola Industria

In Piemonte, la guida della Piccola Industria di Confindustria cambia con l'arrivo di Filippo Sertorio, che prende il posto di Alberto Biraghi. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un passaggio importante per le PMI della regione. Sertorio si occuperà di coordinare le attività e le iniziative rivolte alle piccole e medie imprese locali, con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo nel tessuto economico.

? Cosa sapere Filippo Sertorio succede ad Alberto Biraghi alla guida della Piccola Industria di Confindustria Piemonte.. Il nuovo presidente coordina 5.900 imprese che impiegano oltre 175mila lavoratori in regione.. Filippo Sertorio assume la guida del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Piemonte, succedendo ad Alberto Biraghi dopo il mandato iniziato nel 2022. L’elezione, avvenuta alla riunione elettiva con la presenza di Fausto Bianchi, segna un nuovo corso per il sistema che coordina il 96% delle 5.900 imprese associate in regione, un tessuto produttivo che sostiene l’impiego di oltre 175mila lavoratori. Il profilo di chi guida le aziende piemontesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, nuovo corso per le PMI: Sertorio guida la Piccola Industria Notizie correlate Matteo Assolari nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria BergamoL’Assemblea Privata del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo ha eletto presidente Matteo Assolari per il quadriennio 2026-2030. Piemonte: +879 milioni di costi energetici per le PMILe tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno già pesando sui costi energetici delle imprese italiane, con un aumento stimato del 13,5% rispetto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Filippo Sertorio è il nuovo presidente di Piccola industria di Confindustria Piemonte; L'imprenditore torinese alla guida della Piccola Industria; Sertorio presidente di Piccola Industria e Confindustria del Piemonte; Confindustria Piemonte, Filippo Sertorio eletto Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria. Confindustria Piemonte, Sertorio alla guida della Piccola Industria: Crescita e coesione per affrontare le sfide globaliL’imprenditore torinese eletto presidente fino al 2030. Al centro del mandato Pmi, investimenti e sistema territoriale ... giornalelavoce.it Filippo Sertorio eletto presidente di Piccola Industria di Confidustria PiemonteFilippo Sertorio è stato eletto Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Piemonte, che raggruppa il 96% delle 5.900 imprese associate al sistema confindustriale regionale, ... torinoggi.it Sertorio eletto presidente Piccola Industria di Confindustria Piemonte. L'imprenditore torinese resterà in carica fino al 2030 #ANSA - facebook.com facebook Sertorio eletto presidente Piccola Industria di Confindustria Piemonte. L'imprenditore torinese resterà in carica fino al 2030 #ANSA x.com