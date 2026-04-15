Industria e turismo a Lecco il dibattito di Azione | Puntare sulle PMI e sui turisti americani

Martedì 14 aprile si è tenuto a Lecco un incontro pubblico nella Sala Efes di via Achille Grandi, promosso da Azione, dedicato al futuro di industria e turismo nella zona. Durante l’evento, sono stati affrontati i temi relativi allo sviluppo delle piccole e medie imprese e al potenziale incremento dei visitatori americani. La discussione si è concentrata sulle strategie da adottare per sostenere il settore industriale e attrarre turisti stranieri.

Martedì 14 aprile si è svolto a Lecco, nella Sala Efes di via Achille Grandi, l'incontro pubblico sul tema "Il futuro di Lecco tra industria e turismo" promosso da Azione. A discutere sono stati chiamati Marco Campanari, imprenditore del settore metalmeccanico e presidente di Confindustria Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il futuro di Lecco tra industria e turismoMartedì 14 aprile, alle ore 20:45, presso la Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Il futuro di Lecco:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Industria e turismo, Azione apre il confronto: il 14 aprile la serata pubblica a Lecco; Lavoro, in Romagna 42 mila assunzioni: traina il turismo a Rimini. Ma domina il tempo determinato; Salerno, Marenghi: Sprint su industria e turismo; L’allarme del turismo. Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro povero. Salerno, Marenghi: «Sprint su industria e turismo»«Commercio, industria e rigenerazione urbana al centro del programma per lo sviluppo di Salerno» è la linea dettata dal candidato sindaco del centrodestra ... ilmattino.it Il futuro di Lecco tra industria e turismo: il 14 confronto pubblico promosso da AzioneMartedì 14 aprile, alle ore 20:45, presso la Sala Efes di via Achille Grandi n. 15 a Lecco, si terrà l’incontro pubblico, dal titolo Il futuro di Lecco: tra industria e turismo, promosso da Azione L ... merateonline.it Banca d'Italia, Elda Sprizzi: «Industria, elettronica e farmaceutica in forte crescita a Catania» «La nostra provincia ha un’elevata incidenza di occupati in grandi imprese, Parla la capa della filiale catanese della Banca d’Italia Leggi l’articolo completo di Giamba - facebook.com facebook Il Commissario Olivér Várhelyi riunisce gli stakeholder:"Focus sul futuro dell'industria sanitaria europea" #dialoghi #futuro #industria #sanità #opportunità #strategie #pazienti #sicurezza #assistenza #15aprile @europainitalia @EU_Health eurok x.com