Una donna di 47 anni è stata vittima di violenza all’interno del suo appartamento a Polverigi. Il convivente, un giovane del Camerun con cui aveva iniziato una relazione, l’ha aggredita ripetutamente, minacciandola di morte e pronunciando frasi come

Due anni di convivenza degenerata in un incubo domestico: la vittima ha denunciato le aggressioni continue. "Dormivo barricata in cucina" L'ex compagno è a processo per maltrattamenti ANCONA - Scene di violenza, urla e paura quotidiana dentro un appartamento di Polverigi. A subire tutto questo è stata una 47enne che aveva portato a vivere a casa sua un giovane del Camerun con cui aveva iniziato una storia d'amore. Il rapporto però in breve tempo si sarebbe logorato perché l'uomo, 31 anni, abituato a eccedere nell'alcol avrebbe riservato alla donna solo prepotenze. Il quadro è emerso questa mattina in tribunale, davanti alla giudice Ludovica Monachesi, dove il 31enne è a processo per maltrattamenti in famiglia contro la 47enne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Terrore tra le mura di casa: donna picchiata e minacciata di morte dal convivente. “Nessuno mi lascia, se cado io cadi anche tu”

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