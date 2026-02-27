Bacoli insegue l’ex e si infila nella sua auto | lei scappa e lo fa arrestare

A Bacoli, un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. L'uomo aveva inseguito l'ex compagna, si era infilato nella sua auto, e lei era riuscita a scappare. Le forze dell'ordine lo hanno fermato e caricato in caserma con accuse che includono atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata.

Un’escalation di vessazioni, minacce e aggressioni culminata con l’arresto. È finito in manette un 43enne di Bacoli, bloccato dai carabinieri della stazione locale con accuse gravi: atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata. A denunciarlo è stata l’ex moglie, 44 anni, che secondo quanto certificato dai medici dovrà sottoporsi a 21 giorni di cure per le ferite riportate. La donna, separata da circa due anni e madre di due figli di 18 e 12 anni, da tempo vive in un clima di paura. L’ex compagno, incapace di accettare la fine del matrimonio, avrebbe trasformato la sua quotidianità in un incubo fatto di pedinamenti e appostamenti continui. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

