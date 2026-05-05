Una donna ha subito violenze e minacce di morte da parte del marito, ma è riuscita a scappare e a farlo arrestare. La vicenda si inserisce in un quadro di violenza domestica, che coinvolge altre persone in situazioni simili. Due episodi distinti sono stati segnalati, entrambi caratterizzati da comportamenti aggressivi e minacce all’interno dell’ambito familiare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due vicende diverse, ma accomunate da un quadro di violenza domestica, minacce e aggressioni in ambito familiare. A Terracina un uomo di 62 anni è stato arrestato dopo aver raggiunto la caserma dei Carabinieri, dove la moglie si era appena recata per denunciare un’aggressione. A Formia, invece, la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno di 40 anni, destinatario di una condanna definitiva per maltrattamenti commessi tra il 2019 e il 2021. L’arrivo in caserma dopo la denuncia della moglie. Il primo episodio si è verificato a Terracina. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha raggiunto gli uffici della locale Stazione dei Carabinieri, dove poco prima la moglie aveva denunciato un’aggressione subita nell’abitazione familiare.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Picchiata e minacciata di morte dal marito, riesce a scappare e a farlo arrestare

Contract marriage turns real, but he doesn't know she won't survive the birth bed!

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