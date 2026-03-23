Dopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato "Voto sì al Referendum, in Italia se voti no diventi un testimonial, se voti Sì sei un lacchè", Pierluigi Diaco, il conduttore di Bellama' è diventato bersaglio di insulti e minacce. Minacce anche di morte, accompagnate da immagini a testa in giù con scritto "credere obbedire penzolare", a cui sono seguiti commenti violenti del tipo "si merita questo e anche di peggio". Il conduttore non ha commentato ma - secondo quanto riferito dal Secolo d'Italia - avrebbe denunciato con documentazione dettagliata gli autori di queste minacce e di questi insulti. Intanto la politica ha espresso messaggi di solidarietà nei confronti del conduttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se voti Sì sei un lacchè". Minacce di morte e insulti al conduttore Diaco. Solidarietà del centrodestra

Articoli correlati

Fiorello applaude Diaco: "Se voti Sì sei un lacchè? Non ha tutti i torti sul referendum""Non ha tutti i torti": così Fiorello è tornato sulle parole di Pierluigi Diaco sul referendum sulla giustizia.

Leggi anche: Referendum, Diaco rompe il coro: “Se voti sì sei un lacchè? Accetto il prezzo”

Una selezione di notizie su Se voti Sì sei un lacchè Minacce di...

Temi più discussi: SE IL REFERENDUM DIVENTA IL MATTATOIO DELL’INFORMAZIONE; Insulti e minacce di morte dopo endorsement per il 'Sì' al referendum, Diaco denuncia gli haters; Lazio, scritta shock sul muro di una chiesa: Lotito, solo qui sei benvenuto con i piedi davanti; Diaco servo leccaculo, insulti e minacce social al conduttore: cosa è successo.

Pierluigi Diaco vota sì al referendum, insulti e minacce di morte sui social: «Servo, gay, fascista». Lui denuncia gli hatersDopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato «Voto sì al Referendum, in Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè», Pierluigi Diaco, ... leggo.it

Insulti e minacce di morte dopo endorsement per il ‘Sì’ al referendum, Diaco denuncia gli haters(Adnkronos) - Dopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato Voto sì al Referendum, in Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè, il ... vicenzareport.it

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Guerra in Iran, cresce la tensione in Medio oriente: le nuove minacce di Trump e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz come priorità #Sicilia242 #sicilia24 facebook

Trump e Iran si scambiano minacce di attacchi alle infrastrutture chiave. @CostanzaSpocci x.com