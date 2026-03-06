Insulti minacce e schiaffi alla ex minorenne | 19enne patteggia 2 anni e 6 mesi

Un giovane di 19 anni ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione con pena sospesa, evitando la condanna definitiva. La decisione riguarda un procedimento legato a insulti, minacce e schiaffi contro una ex minorenne. La sentenza prevede anche il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. La vicenda si è conclusa con questo accordo tra le parti.

Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude con un patteggiamento a due anni e sei mesi di reclusione, con pena sospesa e beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, il procedimento nei confronti di P. L., 19 anni di Bonea, imputato di stalking pluriaggravato e lesioni personali ai danni della ex fidanzata minorenne e dei suoi familiari. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, dopo averlo rimesso in libertà, ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dagli avvocati Vittorio Fucci e Mirko Palillo, difensori del giovane. La ex fidanzata è difesa dall’avvocato Francesco Perone. Contestualmente il giudice ha disposto anche la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ai luoghi frequentati dalla ragazza e dai suoi familiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

