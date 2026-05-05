Piazza Saione un’altra occasione mancata

Il 5 maggio 2026, si è tenuta una conferenza stampa nel centro storico di Arezzo, durante la quale si è affrontato il tema di Piazza Saione. Un rappresentante di un movimento civico ha espresso rammarico per le scelte fatte riguardo alla riqualificazione dell’area, definendola un’altra occasione persa. Alla discussione hanno partecipato cittadini e attivisti, che hanno richiesto maggiore attenzione alle esigenze della comunità locale.

Arezzo, 5 maggio 2026 – « Piazza Saione , un’altra occasione mancata. Demos: «rispetto per la cittadinanza di Saione. Non sappiamo ancora, esattamente, come sarà la nuova Piazza Saione, ma appare certo che non sarà una Piazza ma un “largo”, uno svincolo nel quale i soggetti principali non saranno gli umani ma le automobili che una cultura arretrata vede tuttora simbolo di modernità. Si concluderà, dopo oltre due anni, un episodio di governo che comincia con il paternalismo di “aiutare”, grazie al PNRR, un quartiere “degradato” che improvvidamente viene paragonato a Scampia, tanto che una Prefettessa, anni fa, dichiarava che “ era entrata a Saione a piedi e senza scorta ”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Piazza Saione , un’altra occasione mancata» Notizie correlate «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione». Leggi anche: Saione ‘un è più Saione: spaccio, monopattini e cittadini ‘incavolati neri Altri aggiornamenti «Piazza Saione , un’altra occasione mancata»Arezzo, 5 maggio 2026 – « Piazza Saione , un’altra occasione mancata. Demos: «rispetto per la cittadinanza di Saione. Non sappiamo ancora, esattamente, come sarà la nuova Piazza Saione, ma appare ... lanazione.it «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione». La nota di Demos, Osservatorio cattolici democratici. «La ristrutturazione, una novella dello stento ... lanazione.it