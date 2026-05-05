Piante rarissime e paesaggi ancestrali | così il sito Borletto - Alto Ausa diventa area protetta
La Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente riconosciuto e inserito nel proprio territorio il nuovo Sito di interesse comunitario “Borletto - Alto Ausa”. Questa area protetta comprende piante molto rare e paesaggi di grande valore storico e naturale, caratterizzati da ambienti ancestrali. La decisione si inserisce in un percorso di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile avviato nel territorio, confermando l’impegno locale per la salvaguardia del patrimonio naturale.
Bertinoro conferma la propria attenzione per l’ambiente, la qualità del paesaggio e uno sviluppo territoriale fondato sulla sostenibilità, con l’istituzione del nuovo Sito di interesse comunitario (Sic) “Borletto - Alto Ausa”, ufficialmente riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e inserito.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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