Piante rarissime e paesaggi ancestrali | così il sito Borletto - Alto Ausa diventa area protetta

La Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente riconosciuto e inserito nel proprio territorio il nuovo Sito di interesse comunitario “Borletto - Alto Ausa”. Questa area protetta comprende piante molto rare e paesaggi di grande valore storico e naturale, caratterizzati da ambienti ancestrali. La decisione si inserisce in un percorso di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile avviato nel territorio, confermando l’impegno locale per la salvaguardia del patrimonio naturale.