Paesaggi e sapori | le bellezze di Ussita nel nuovo sito internet

Il nuovo sito internet dedicato a Ussita nasce per promuovere le bellezze del paese e attrarre visitatori. La causa è la volontà di valorizzare il patrimonio naturale e culturale, offrendo informazioni chiare e accessibili. La piattaforma presenta immagini dei paesaggi montani e dettagli sui prodotti tipici locali. La sua creazione mira a rafforzare il turismo e sostenere l’economia del territorio. Ora, i visitatori possono esplorare Ussita anche online.

È online il nuovo portale web dedicato alla promozione turistica e alla valorizzazione territoriale di Ussita, uno strumento pensato per accompagnare visitatori e comunità locale alla scoperta del territorio. Il sito nasce nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione all’interno del Por Fesr Marche 2021–2027. "Come amministrazione – afferma il sindaco Silvia Bernardini (nella foto) – abbiamo fortemente voluto questo sito per agevolare l’accoglienza turistica tutto l’anno. I testi sono scritti in italiano e in inglese ed è di facile navigazione, fornendo tante suggestioni per conoscere il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

