‘Giardini Estensi’ boom di visitatori tra piante rare e laboratori all’aperto - FOTO

I Giardini Estensi, arrivati alla loro 23esima edizione, si svolgono quest’anno nel parco della Darsena di Ferrara. La manifestazione vede la presenza di espositori provenienti da diverse parti d’Italia e attira un pubblico vario e interessato. Tra le attrazioni principali ci sono piante rare e laboratori all’aperto dedicati alla biodiversità vegetale. L’evento si svolge in un’area diversa rispetto alle edizioni precedenti, mantenendo comunque il suo spirito.

I ‘Giardini Estensi’ giungono alla loro 23esima edizione e cambiano scenario, ma non spirito. Per la prima volta è il parco della Darsena a fare da cornice alla rassegna dedicata alla biodiversità vegetale, che porta a Ferrara espositori da tutta Italia e un pubblico curioso, variegato e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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