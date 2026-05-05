Un nuovo piano pandemico è stato approvato e si estende fino al 2029, prevedendo misure specifiche in caso di emergenze sanitarie simili al Covid. Tra le principali strategie ci sono l’assenza di lockdown generalizzati e un maggiore focus sulla promozione dei vaccini, oltre a interventi per migliorare la ventilazione degli ambienti chiusi. Queste misure mirano a contenere eventuali future minacce senza ricorrere a restrizioni di massa.

Il Covid ha lasciato un segno, e da quel segno si riparte per capire come comportarsi in caso di futura pandemia. È ciò che ha fatto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha preparato una simulazione di una possibile diffusione mondiale da parte di un nuovo batterio – chiamata Polaris II – durata 2 giorni che ha messo alla prova 26 stati e territori, 600 esperti di emergenze sanitarie e 25 partner dell’ONU, che hanno sperimentato cosa accadrebbe in caso di una nuova pandemia. Ed è ciò che sta facendo anche l’Italia, con la conferenza stato-regioni che ha dato il via libera al nuovo piano pandemico fino al 2029, che prevede...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piano pandemico fino al 2029: che cosa succede in caso di nuove minacce simili al Covid?

Notizie correlate

Sanità, approvato il Piano Pandemico 2025-2029: oltre 1,1 miliardi per prevenzione, laboratori e scorteLa Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione...

Scuola e Piano Pandemico 2025-2029: installazione di sistemi di ventilazione meccanica nelle aule e formazione obbligatoria per 50.000 dipendentiLa Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Piano pandemico. Ad oltre due anni dalla scadenza arriva il via libera dalla Conferenza Stato Regioni. Fondi a chi dimostra di aver recepito le regole; Approvato il nuovo Piano pandemico nazionale: vaccini, mascherine e smartworking fino al 2029; Sanità. Approvato il Piano Pandemico 2025-2029: il ruolo centrale della biosicurezza e della prevenzione; A tre anni dalla fine dell'emergenza Covid arriva il piano pandemico italiano.

Piano pandemico nazionale approvato | Cosa prevede fino al 2029 per vaccini e mascherine, niente lockdownNuovo Piano pandemico nazionale approvato: cosa prevede per vaccini, mascherine e misure flessibili. Niente lockdown, ma restrizioni in casi gravi ... ilsussidiario.net

Piano pandemico di Giorgia Meloni, tutte le regole: lockdown e vacciniVia libera al nuovo Piano pandemico del governo guidato da Giorgia Meloni. Il documento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo anni di attesa, ... thesocialpost.it

Approvato il nuovo Piano pandemico del governo - facebook.com facebook

Il governo Meloni ha approvato un nuovo piano pandemico: cosa prevede #lockdown #malattierespiratorie #pianopandemico #vaccini x.com