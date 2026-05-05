Il governo ha approvato il Piano Casa lo scorso 30 aprile, segnando un cambio di direzione nelle politiche abitative. Con questa decisione, vengono abbandonati gli incentivi temporanei come il superbonus 110% e si introduce un approccio più stabile e articolato, orientato a un intervento di medio-lungo termine. La nuova strategia mira a riorganizzare gli interventi sul settore abitativo, spostando l’attenzione da misure emergenziali a piani di sviluppo più duraturi.

Lo scorso 30 aprile il governo ha approvato il Piano Casa, con il quale avvia una nuova fase delle politiche per l’abitare, archivia la stagione degli incentivi straordinari e punta su una strategia strutturale di medio-lungo periodo. Il Piano mobilita oltre 10 miliardi di euro di risorse pubbliche con l’obiettivo di rendere disponibili circa 100 mila alloggi in dieci anni, attraverso una combinazione di recupero del patrimonio pubblico, housing sociale e coinvolgimento di capitali privati. Il provvedimento nasce in un contesto di forte tensione abitativa: nei principali centri urbani l’indice di sforzo (percentuale di reddito assorbito dal costo dell’abitare) supera stabilmente il 33%, con punte vicine al 47% a Milano e oltre il 35% a Roma.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Piano Casa, un cambio di paradigma dopo il superbonus 110%

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