Frode sul Superbonus 110 a Parma | il video delle indagini

La Guardia di finanza ha avviato un’indagine sul Superbonus 110% a Parma. Durante le verifiche sono stati arrestati un uomo e denunciati altri dieci soggetti, tra professionisti e collaboratori. Sono stati sequestrati documenti e materiali relativi ai lavori di ristrutturazione, mentre le autorità stanno analizzando le pratiche contestate. Le indagini proseguono per chiarire eventuali irregolarità nel sistema di agevolazioni fiscali.

Un arresto e dieci indagati Indagine della Guardia di finanza, un professionista ai domiciliari. Sono dieci in tutto gli indagati, 8 persone fisiche e 2 persone giuridiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frode sul Superbonus 110 a Parma: il video delle indagini Articoli correlati Scoperta frode sul Superbonus: confisca da un milione di euro. Raffica di lavori 'fantasma'I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito la confisca di crediti d’imposta per interventi edilizi... Frode Superbonus: 1,8 milioni sequestrati, 5 denunciatiMaxi frode sul Superbonus 110%, sequestri per 1,8 milioni: l'operazione della Guardia di Finanza di Messina La Guardia di Finanza di Messina ha... Altri aggiornamenti su Frode sul Superbonus 110 a Parma il... Temi più discussi: Condomini truffati da un amministratore a Genova, inchiesta della Finanza. Faro sul Superbonus; Frode sui Bonus edilizi, in 12 sono nei guai; Superbonus 110%, scudo fiscale per chi ha perso la detrazione? Il salva-condomini allo studio del governo; Superbonus 110%, il Governo Meloni valuta uno scudo fiscale per chi rischia di perdere la detrazione. Frode sul superbonus, un arresto e dieci indagati a ParmaA Parma un uomo è finito ai domiciliari nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza sul Superbonus 110. 10 sono gli indagati per infedele e omessa dichiarazione dei redditi, indebita perce ... rainews.it Frode sul Superbonus 110 a Parma, un arresto e dieci indagati(ANSA) - PARMA, 12 MAR - Un professionista è finito agli arresti domiciliari a Parma nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza su una frode legata al Superbonus 110. Sono dieci in tutto gli ... msn.com #GdiF #Parma frode in materia di Superbonus 110%. Eseguito un arresto e sequestrati oltre 12 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato - facebook.com facebook #GdiF #Ravenna: Frode fiscale e riciclaggio nella manifattura tessile con il “metodo apri e chiudi”. Sequestri per circa 1 milione di euro. #NoiconVoi x.com