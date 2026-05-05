A San Sepolcro, nel quartiere di Piacenza, si svolge una giornata speciale con la partecipazione di circa 230 studenti. L'iniziativa prevede un divieto temporaneo di utilizzo degli smartphone e dei social media, con l'obiettivo di osservare come cambieranno le interazioni tra i ragazzi durante la mattinata. La sperimentazione coinvolge le scuole del quartiere, che monitorano i comportamenti e le relazioni tra i partecipanti senza il supporto digitale.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le relazioni tra i ragazzi senza l'uso dei social?. Cosa succederà nel quartiere San Sepolcro durante questa mattinata sperimentale?. Perché la Fondazione La Ricerca ha scelto proprio il campetto di San Bartolomeo?. Quali attività concrete sostituiranno lo smartphone per questi 230 studenti?.? In Breve Venerdì 8 maggio l'evento si terrà presso il campetto della chiesa di San Bartolomeo.. L'iniziativa Dis-connessione è organizzata per il secondo anno dalla Fondazione La Ricerca.. Partecipano circa 230 studenti provenienti da quattro diversi istituti scolastici superiori.. L'attività mira a trasformare il quartiere San Sepolcro in un laboratorio di socialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, 230 studenti a San Sepolcro: sfida per spegnere lo smartphone

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