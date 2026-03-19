Milano Cortina 2026 i Giochi Invernali riportano al centro lo sport femminile | ora la sfida è non spegnere i riflettori

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno riacceso l’attenzione sullo sport femminile, portando in primo piano le atlete e le competizioni dedicate alle donne. La manifestazione ha attirato l’interesse dei media e del pubblico, evidenziando un cambiamento nella visibilità di questa disciplina rispetto agli eventi precedenti. Ora si punta a mantenere vivo l’interesse e a consolidare questa tendenza.

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno riportato con forza al centro della scena lo sport femminile, mostrando un livello di attenzione mediatica e di rappresentazione più equilibrato rispetto al passato. Ma il vero nodo resta quello del cosiddetto “tempo ordinario”: finiti i grandi eventi, la visibilità delle atlete tende ancora a ridursi, lasciando emergere un sistema che fatica a trasformare i progressi in un cambiamento strutturale e duraturo. A sottolinearlo sono i risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026”, presentata in anteprima a conclusione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 da Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, e realizzata dall’ Osservatorio di Pavia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milano Cortina 2026, i Giochi Invernali riportano al centro lo sport femminile: ora la sfida è non spegnere i riflettori Articoli correlati Dalla lirica al pop per festeggiare lo sport: l'Arena di Verona al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Achille Lauro Il brano Incoscienti giovani è quello con cui Achille Lauro chiude la cerimonia. Leggi anche: Milano Cortina 2026, al via oggi le Paralimpiadi invernali: l’Italia al centro dello sport mondiale Una selezione di notizie su Milano Cortina Temi più discussi: Polonia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Slovacchia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Germania - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Svizzera - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026. Milano Cortina, si chiudono le Paralimpiadi. Malagò: Giochi che hanno parlato di paceCon la cerimonia di chiusura a Cortina cala il sipario sui Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... adnkronos.com Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, stasera il gran finale di Milano Cortina 2026: è stato un viaggio bellissimoNella serata di domenica 15 marzo allo Stadio Olimpico del Ghiaccio è andata in scena la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ... vogue.it Milano Cortina, Emanuel Perathoner denuncia il furto delle tavole: "Aiutatemi a ritrovarle - facebook.com facebook Milano-Cortina, i debiti con il Coni li salda il governo. @lVendemiale x.com