Milano Cortina 2026 i Giochi Invernali riportano al centro lo sport femminile | ora la sfida è non spegnere i riflettori

Da sport.periodicodaily.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno riacceso l’attenzione sullo sport femminile, portando in primo piano le atlete e le competizioni dedicate alle donne. La manifestazione ha attirato l’interesse dei media e del pubblico, evidenziando un cambiamento nella visibilità di questa disciplina rispetto agli eventi precedenti. Ora si punta a mantenere vivo l’interesse e a consolidare questa tendenza.

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno riportato con forza al centro della scena lo sport femminile, mostrando un livello di attenzione mediatica e di rappresentazione più equilibrato rispetto al passato. Ma il vero nodo resta quello del cosiddetto “tempo ordinario”: finiti i grandi eventi, la visibilità delle atlete tende ancora a ridursi, lasciando emergere un sistema che fatica a trasformare i progressi in un cambiamento strutturale e duraturo. A sottolinearlo sono i risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026”, presentata in anteprima a conclusione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 da Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, e realizzata dall’ Osservatorio di Pavia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

milano cortina 2026 i giochi invernali riportano al centro lo sport femminile ora la sfida 232 non spegnere i riflettori
© Sport.periodicodaily.com - Milano Cortina 2026, i Giochi Invernali riportano al centro lo sport femminile: ora la sfida è non spegnere i riflettori

Articoli correlati

Dalla lirica al pop per festeggiare lo sport: l'Arena di Verona al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Achille Lauro Il brano Incoscienti giovani è quello con cui Achille Lauro chiude la cerimonia.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, al via oggi le Paralimpiadi invernali: l’Italia al centro dello sport mondiale

Una selezione di notizie su Milano Cortina

Temi più discussi: Polonia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Slovacchia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Germania - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Svizzera - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026.

milano cortina milano cortina 2026 iMilano Cortina, si chiudono le Paralimpiadi. Malagò: Giochi che hanno parlato di paceCon la cerimonia di chiusura a Cortina cala il sipario sui Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... adnkronos.com

milano cortina milano cortina 2026 iCerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, stasera il gran finale di Milano Cortina 2026: è stato un viaggio bellissimoNella serata di domenica 15 marzo allo Stadio Olimpico del Ghiaccio è andata in scena la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.