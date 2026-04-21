lo smartphone che sfida le macchine fotografiche professionali

Un nuovo modello di smartphone di alta gamma si distingue per le sue caratteristiche avanzate nel settore della fotografia e del video. Il dispositivo, presentato recentemente, si propone come un’alternativa valida alle fotocamere professionali grazie a specifiche tecniche che permettono di catturare immagini e video di qualità elevata. La sua uscita segna un passo importante nel mercato dei telefoni che mettono al centro la capacità di scattare foto e registrare video con dettagli e precisione.

AGI - Oppo alza l’asticella dei camera phone con il nuovo Find X9 Ultra, smartphone di fascia premium che punta tutto sulla fotografia e sul video professionale, con un’impostazione sempre più vicina a quella di una fotocamera dedicata. Il nuovo top di gamma, presentato oggi a livello globale, arriva con un sistema Hasselblad di nuova generazione, due sensori da 200 megapixel e, soprattutto, un teleobiettivo ottico 10x da 50 megapixel che l’azienda definisce il primo al mondo in questa configurazione. Il cuore del dispositivo è infatti il comparto imaging. Sul retro trovano posto cinque fotocamere: una principale Hasselblad Ultra-Sensing da...🔗 Leggi su Agi.it

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Come è nata la fotocamera portatile

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