Negli ultimi mesi sono stati sottratti circa 30.000 profili Facebook attraverso attacchi di phishing che sfruttano servizi di Google. Gli hacker hanno trovato modi per aggirare i filtri di sicurezza, utilizzando piattaforme cloud per nascondere i link dannosi. Le tecniche impiegate e le piattaforme coinvolte vengono ora analizzate da esperti di sicurezza per comprendere meglio le metodologie adottate.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i criminali a superare i filtri di sicurezza Google?. Quali piattaforme cloud vengono usate per nascondere i link di phishing?. Perché le email autenticate di AppSheet sono diventate un'arma pericolosa?. Cosa rischiano i 30.000 utenti dopo la vendita dei loro profili?.? In Breve Campagna AccountDumpling con radici in Vietnam utilizza infrastrutture Google AppSheet e Vercel.. Criminali usano cloni Facebook su Netlify e canali Telegram per coordinare i furti.. Identificato sospetto phamtaitan tramite file Canva per mappare 30.000 profili compromessi.. Finti recruiter usano domini come wajobfocus.com e applejobcareer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Phishing via Google: sottratti 30.000 profili Facebook

Notizie correlate

Facebook paga fino a 3.000 euro al mese: come funziona il nuovo programma. In Italia si resta in attesaNegli ultimi mesi si parla sempre più spesso della possibilità di guadagnare con i social network, ma questa volta la notizia ha fatto...

Enel, firmato l'accordo: 1.000 nuove assunzioni e stipendi più alti. I profili ricercati e come candidarsiEnel spa e i sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato nelle scorse ore un accordo per E-distribuzione che chiude una trattativa...