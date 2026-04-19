Enel firmato l' accordo | 1.000 nuove assunzioni e stipendi più alti I profili ricercati e come candidarsi

Nelle ultime ore è stato firmato un accordo tra una grande azienda energetica e alcune sigle sindacali, dopo una trattativa durata più di due anni. L'intesa prevede l'assunzione di mille nuovi lavoratori e un incremento degli stipendi per il personale coinvolto. I dettagli sui profili richiesti e le modalità per candidarsi saranno resi noti a breve.

Enel spa e i sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato nelle scorse ore un accordo per E-distribuzione che chiude una trattativa durata oltre due anni. L’intesa, siglata a Roma, prevede mille nuove assunzioni e una riorganizzazione complessiva del lavoro sulla rete elettrica.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Salve a tutti ho un solar inverter cherger da 6 kw 48 volt ibrido, mettendo l'impostazione su SBU ( cioè priorità sole enel e batteria) l'inverter fa entrare solamente l'enel e non miscela ,considera che non ho è installato nessun pacco batterie ma doveva funziona facebook

Veramente l’ho fatto ovunque. Su Enel - Cattaneo nominato dalla destra - su Terna - idem - su Elkann ex proprietario di due giornali x.com