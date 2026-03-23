Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso della possibilità di guadagnare con i social network, ma questa volta la notizia ha fatto particolarmente rumore: Facebook arriva a pagare fino a 3.000 euro al mese alcuni utenti. Si tratta però di un’opportunità reale solo per una categoria ben precisa: i creator di contenuti. Dietro questa iniziativa c’è una strategia chiara di Meta, che punta a rilanciare la piattaforma attirando nuovi volti e contenuti freschi. Per farlo, l’azienda ha deciso di offrire un incentivo economico mensile garantito, che può arrivare fino a 3.000 dollari (circa 2.700-3.000 euro) al mese. Il pagamento è previsto per un periodo limitato, generalmente di tre mesi, e si aggiunge ai normali guadagni derivanti dalla monetizzazione dei contenuti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Facebook paga fino a 3.000 euro al mese: come funziona il nuovo programma. In Italia si resta in attesa

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