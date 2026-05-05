Pescara blocco urbanistico | il Pd chiede regole dopo il decreto

Il Partito Democratico ha chiesto l’introduzione di nuove regole in seguito a un blocco urbanistico a Pescara, legato a un decreto che ha sospeso alcuni permessi edilizi rilasciati dopo una sentenza. La richiesta mira a chiarire quali autorizzazioni potrebbero essere annullate e come il Comune intenda individuare le aree degradate per l’applicazione dei bonus edilizi. La questione riguarda soprattutto la definizione e la gestione delle zone interessate dall’intervento pubblico.

? Cosa scoprirai Quali permessi edilizi rilasciati dopo la sentenza rischiano di essere annullati?. Come farà il Comune a identificare le zone degradate per i bonus?. Chi gestirà concretamente la transizione normativa dopo lo stallo dell'assessore?. Perché i nuovi progetti edilizi a Pescara sono attualmente bloccati?.? In Breve Consiglieri Giampietro, Presutti e Pagnanelli chiedono chiarimenti sulla gestione dei permessi edilizi.. Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera 202023 il 13 gennaio 2025.. Il sindaco ha segnalato sei titoli edilizi emessi dopo la sentenza del Tar.. L'incertezza normativa blocca i progetti edilizi e il mercato immobiliare di Pescara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, blocco urbanistico: il Pd chiede regole dopo il decreto Notizie correlate Complanarina: via ai cantieri dopo decenni, il Pd chiede garanzie e trasparenza sul decreto di finanziamento.Complanarina: via ai cantieri, ma il Pd chiede trasparenza sul decreto Dopo anni di attesa e rinvii, la bretella stradale Complanarina, destinata a... Farmaci, scontro sul decreto in Sicilia: Leanza (Pd) chiede lo stop, proteste di medici e pazientiSi accende il confronto politico e sanitario in Sicilia sul nuovo decreto regionale che introduce limiti alla spesa farmaceutica. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Falso e abuso edilizio, inchiesta sull'urbanistica a Pescara: si accende il dibattito. Decreto Sviluppo: interrogazione del PD in Consiglio a PescaraIl PD di Pescara ha presentato un'interrogazione urgente per denunciare lo stallo urbanistico e la presunta illegittimità della delibera di giunta sul Decreto Sviluppo ... rete8.it Falso e abuso edilizio, inchiesta sull'urbanistica a Pescara: si accende il dibattitoTra le prese di posizione c’è quella del Forum H2O e del Forum Ambientalista, che intervengono sul piano attuativo dell’area ex Di Bartolomeo in viale Pindaro ... ilpescara.it