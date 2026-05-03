Farmaci scontro sul decreto in Sicilia | Leanza Pd chiede lo stop proteste di medici e pazienti

In Sicilia, il dibattito sul nuovo decreto regionale che introduce limiti alla spesa farmaceutica ha acceso le tensioni tra le forze politiche e gli operatori sanitari. Un rappresentante del Partito Democratico ha richiesto la sospensione del provvedimento, mentre medici e pazienti hanno manifestato il loro disappunto con proteste pubbliche. La questione riguarda le modalità di gestione delle risorse destinate ai farmaci e le ripercussioni sulla cura dei pazienti.