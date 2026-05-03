Farmaci scontro sul decreto in Sicilia | Leanza Pd chiede lo stop proteste di medici e pazienti
In Sicilia, il dibattito sul nuovo decreto regionale che introduce limiti alla spesa farmaceutica ha acceso le tensioni tra le forze politiche e gli operatori sanitari. Un rappresentante del Partito Democratico ha richiesto la sospensione del provvedimento, mentre medici e pazienti hanno manifestato il loro disappunto con proteste pubbliche. La questione riguarda le modalità di gestione delle risorse destinate ai farmaci e le ripercussioni sulla cura dei pazienti.
Si accende il confronto politico e sanitario in Sicilia sul nuovo decreto regionale che introduce limiti alla spesa farmaceutica. A chiedere un immediato stop è Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Salute all’Ars, che interviene duramente contro il provvedimento.“Il decreto regionale.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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